“No tengo por qué hablar de mi intimidad…” Cande Tinelli sobre la polémica valija

Semanas atrás, Marcelo Tinelli estuvo en el ojo de la tormenta por haberse trasladado junto a su familia a Esquel en medio de la cuarentena obligatoria. Recientemente, Tinelli volvió a ser noticia por haber trasladado una misteriosa valija que tendría medicamentos, en un avión sin pasajeros que pasó por un “vuelo humanitario”.

Tras las acusaciones de haber roto la cuarentena una vez más, su hija, Cande Tinelli, salió a dar la cara. “Solo voy a decir esto: no tengo por qué hablar de mi intimidad ni darle explicaciones a nadie. Así que no esperen que me enoje y salte porque estoy muy tranquila“, escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

Y después siguió: “Faltan muchos días aún de encierro. Acá se nos ve la hilacha a todos. Es lógico, de golpe nos encontramos con nosotros mismos y colapsamos. Sólo quiero mandarles mucho amor, que lo pongan en práctica, el mundo nos está queriendo decir algo. Aprendamos de esto. Aprovechemos para sanar, no para seguir haciendo lo mismo de siempre“.

“Dejen de pensar en el que dirán, dejen de preocuparse tanto por lo que dice o hace el otro. Hay gente muriéndose, mucha. Reflexionemos“, cerró la cantante. El tema de la valija de Tinelli dio que hablar. Lo más sospechoso del asunto fue no había nadie de salud esperando el paquete, que supuestamente traía “reactivos para la realización de testeos por la pandemia”, según informó el aeropuerto.

La defensa de Marcelo Tinelli

En Esquel fue recibida por un tal Juan Sebastián Burguburu que se trasladó en una camioneta azul similar a la del chofer del conductor. Tinelli, mientras tanto, aclaró: “Es un traslado de medicamento a una ciudad autorizada. Puedo mostrar los papeles de la empresa del taxi aéreo en donde figura ‘traslado de medicamentos para pasajeros en la ciudad de Esquel’. Nada más“, dijo. Podés saber más sobre el tema en esta nota anterior.