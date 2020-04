“Vengan a decirme lo que quieran…” Mica Tinelli salió a respaldar a Marcelo Tinelli por el escándalo de la valija

Hace unas semanas, Marcelo Tinelli fue noticia por haberse trasladado a Esquel junto a su familia unas horas antes de que se declarara la cuarentena obligatoria en el país. Fue duramente criticado. Pero después de este incidente, el conductor volvió a despertar polémica, tras conocerse que pidió el traslado de una valija hasta su domicilio actual.

Según su versión, la valija traía medicamentos. “Nosotros lo único que hicimos es seguir un tratamiento médico. No teníamos los medicamentos, los pedimos a Buenos Aires y pagamos un taxi aéreo hasta Esquel“, aclaró el conductor. “No consigo la medicación acá. Y Cande continúa un tratamiento de salud que tiene hace años. Es algo privado“, dijo.

Esto no lo salvó de las comentarios en las redes. Ante los constantes ataques, su hija, Mica Tinelli, apareció en Twitter diciendo, “la cuarentena le está pegando bastante mal a todos. Saca lo peor de muchos de ustedes, cuando pienso que debería pasar todo lo contrario. Pero bueno, me queda más que claro que no evolucionamos más“.

“Y vengan a decirme lo que quieran, total yo sé muy bien quién soy, cómo soy, y cómo es mi familia, lo demás es cotillón. Les deseo mucha paz y mucho amor“, dijo la empresaria. Su hermana, Cande Tinelli, tampoco se quedó afuera del escándalo y salió a defender a su papá. “Solo voy a decir esto: no tengo por qué hablar de mi intimidad ni darle explicaciones a nadie. Así que no esperen que me enoje y salte porque estoy muy tranquila“, dijo.

“Faltan muchos días aún de encierro. Acá se nos ve la hilacha a todos. Es lógico, de golpe nos encontramos con nosotros mismos y colapsamos. Sólo quiero mandarles mucho amor, que lo pongan en práctica, el mundo nos está queriendo decir algo. Aprendamos de esto. Aprovechemos para sanar, no para seguir haciendo lo mismo de siempre. Dejen de pensar en el que dirán, dejen de preocuparse tanto por lo que dice o hace el otro. Hay gente muriéndose, mucha. Reflexionemos“.