Yanina Latorre aportó un dato que complica a Michael Bublé tras las acusaciones de maltrato

El sábado pasado, Luisana Lopilato y Michael Bublé trasmitieron en vivo por Instagram. El video fue noticia, ya que se vio al cantante tener actitudes machistas con su esposa. A raíz de esto, surgió una especie de “investigación” por parte de los seguidores de la actriz y de algunos medios televisivos. Una de las periodistas que se animó a hablar del caso fue Yanina Latorre, que descubrió un nuevo dato sobre Bublé.

“Yo tengo una data incomprobable, pero lo cuento. El cuento es que la familia de ella sabe de este tema, que Bublé sería violento“, dijo Yanina Latorre. “Pero son evangelistas, y la tratan de acompañar todo el tiempo porque él sería ‘intenso’, esa es la palabra. No puedo confirmarlo porque es un cuento que tengo pero al parecer nunca la dejan sola por este tema“.

Más tarde, un especialista en comunicación no verbal, Marcelo Solá, analizó los gestos de Luisana y dijo: “Luisana cuida mucho su lenguaje verbal en el acto discursivo. Pone pausas y esta forma de hablar no es espontánea ni genuina. Veo que aprieta fuerte las manos, la veo tensa y nerviosa, y la veo obligada a decir esto“, explicó el especialista.

Es que Luisana defendió a Bublé de las críticas. Como informamos anteriormente, la actriz explicó frente a la cámara: “Estoy totalmente agradecida. Gracias por preocuparse. Es muy importante que estemos atentos a estas cuestiones que se mencionaron, que por suerte yo no sufro. Pero sí es importante estar atentos para poder ayudar a las mujeres que sí la están pasando mal“.

“Me puso muy contenta ver el nivel de concientización que tienen mis seguidores con este tema. Estoy orgullosa de ser argentina. Y sus mensajes me demuestra una vez más todo el amor que me tienen y nos tienen. Gracias, pero este no es mi caso“, cerró la actriz. Podés leer más sobre el tema en esta nota anterior.