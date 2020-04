El hijo de Horacio Guarany le ofreció ayuda a Cinthia Fernández: “Cualquier persona que tenga una duda sobre su identidad…”

A pesar de las declaraciones de su familia, Cinthia Fernández sostiene que su madre es la hija no reconocida de Horacio Guarany. La panelista incluso tuvo una reunión con el cantante antes de su muerte. Recientemente, el hijo de Guarany, también llamado Horacio, apareció en LAM para darle tranquilidad a Cinthia. “Cualquier persona que tenga una duda sobre su identidad tiene derecho a hacerse un ADN“, expresó.

Horacio se mostró muy abierto a colaborar con la angelita. “No sé cómo son los pasos a seguir, pero pongo a mi abogado a disposición para cualquier duda. Creo que tienen que pedirlo y hacer algo post mortem. Si me necesitan yo estoy dispuesto a hacerme el estudio también“, expresó.

“Si ella quiere, no hay ningún problema en que se exhume el cuerpo de mi padre y que se haga lo que se tenga que hacer. Es la única forma de quitarle la duda a Cinthia y terminar con este tema porque es importante el nombre de Horacio Guarany para el mundo de nuestra cultura“, dijo su hijo al panel, vía Skype.

Cuando le preguntaron si sabía algo del pasado de su padre, Horacio respondió: “No tengo idea. Yo era muy chico y él no contaba nada. Yo era el hijo, no su amigo compinche“. Y después agregó: “La duda no se la va a poder sacar mientras no hagan lo que tienen que hacer. Solo lo va a resolver un ADN. La única que sabe es la madre, el hombre tiene una aventura y quizá ni sabe que tuvo un hijo“.

Por otro lado, Horacio le ofreció su solidaridad a Cinthia, que recibió varios ataques después de haber confesado sobre este tema. “Lástima que no pude hablar con Cinthia. Lo primero que quiero decir es expresarle mi respeto a ella porque yo no comparto lo que han dicho. Hubo un destrato grande. Yo tengo tres hijos. Un hijo y dos hijas mujeres. Y respeto mucho a la mujer“.