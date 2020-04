Nicolás Cabré y Laurita Fernández, ¿en crisis?

Hace unos días, Laurita Fernández fue noticia por haber roto la cuarentena para trasladarse a la casa de su novio, Nicolás Cabré. Según dijo, había tenido un problema doméstico que le impidió quedarse en su domicilio por lo que se vio obligada a irse. La bailarina aseguró que presentó los papeles correspondientes y todo estaba bajo control.

Pero hace unos días, la bailarina volvió a su casa. Ante los rumores de una pelea con Cabré, Laurita aseguró que se había ido porque ya había solucionado el problema en su casa. Habían arreglado los caños que se habían roto, ya tenía agua y podía volver. Pero Laurita demostró una actitud extraña en las redes sociales.

El domingo, por ejemplo, compartió un fragmento de una canción de CNCO, “Como así”. Decía: “Esto no puede ser nuestro final. ¿Cómo así que no duele? ¿Cómo así que no quieres verme?“. Muy claro. Y ahora, la crisis de pareja se reflejó en los medios. Marina Calabró reveló en Confrontados que Nicolás Cabré y Laurita Fernández vienen con problemas hace tiempo.

“Según la información que tenemos, la pareja está en crisis. Una crisis que habría comenzado en el verano, habría tenido un capítulo e incluso uno reconocido por la mismísima Laurita, y después se aquietaron las aguas. Ella en su casa, él en la de él, ella con un problema doméstico se fue a la casa de él a pasar la cuarentena pero ahora se volvió“, explicó Calabró.

“No queríamos tirar esta información hasta tenerla re contra chequeada. Todo arranca en los premios Estrella de Mar, donde hubo un encontronazo raro entre Nicolás Cabré y Laurita Fernández cuando daban las notas. Ella de repente se fue y cruzaron miradas de una forma extraña“, agregó Pampito. “Ellos me dicen que Laurita se fue hace una semana del country de Cabré, mucho antes de las imágenes que mostró. Tuvieron una discusión muy fuerte y ella se volvió a su departamento“.