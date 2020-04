“Se ganó todo lo que tiene…” Aníbal Pachano defendió a Marcelo Tinelli y arremetió contra José María Listorti

Hace unas semanas, Aníbal Pachano fue muy criticado después de una serie de dichos acerca del coronavirus y la cuarentena. “Va a llegar un momento en que esto se va a tranquilizar porque yo no voy a vivir entre cuatro paredes porque se le ocurrió al presidente de la Nación. Una cosa es la precaución y otra cosa es el panic attack“, había dicho. Todo esto pasó en el programa de José María Listorti, Hay que ver. Pachano aseguró que Listorti lo había sacado de contexto.

Pachano salió a desmentir que no haría cuarentena y aseguró que no volverá a darle una nota a Listorti. “Fundamentalmente, me parece, que cada uno elige el lugar donde quiere quedarse a pasar esta cuarentena. Cuando yo lo dije yo jamás dije que no había que hacer cuarentena, a mí me sacaron de contexto“, sentenció ante el panel de LAM.

“Lo que yo dije es que, porque yo tenga 65 años, no tengo por qué quedarme sin trabajar porque para mí el trabajo es mi motor, es lo que a mí me hace bien, como a mucha gente“, aseguró. Y después disparó contra el conductor: “A Listorti no le voy a dar nunca más una nota. Nunca más. No me gusta la forma. Te envuelve, hace toda una situación que no me gusta“.

“Yo me enojo con Listorti porque me trató mal y me cortó el móvil. Además, cuando pedí hablar al otro día no hubo tiempo. Entonces a partir de ese momento yo tomé la decisión. Obvio que me voy a enojar. Porque yo soy una persona de la empresa. Siempre hace lo mismo“. Antes de cortar, el mediático volvió a llamar la atención al defender a Marcelo Tinelli de los ataques por su viaje a Esquel en medio de la cuarentena.

"Yo a Tinelli lo quiero y lo aprecio mucho. Nos conocemos hace muchísimos años. La verdad, es un tipazo. De su vida puede hacer lo que quiera. Esta casa donde esta parando en Esquel es una casa que tiene hace muchísimos años. No es una novedad y si tiene su avión privado y si viaja, a mí me importa tres rábanos. Es problema de él, que lo disfrute porque laburó todo y se ganó todo lo que tiene", cerró.