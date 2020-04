“¡Vengan de a uno!” Nicole Neumann defendió sus dichos sobre la pandemia

Días atrás, Nicole Neumann apareció en la portada de la revista Caras. Esto despertó polémica, ya que lo que decía el título era una frase de Neumann: “Si no comiéramos animales no habría pandemia“. Una de las primeras en atacarla fue Yanina Latorre. Y la modelo le respondió con un post en su cuenta de Instagram, sin nombrarla.

“Sé que esta tapa va a generar debate… Por favor, si van a escribir algo, que sea sin agresiones y vayan primero a informarse dónde y por qué se generó esta pandemia, no importa las teorías si por la naturaleza o el humano, si no, qué fue lo que la transmite a un ser humano en primer lugar y cuántas de las pandemias en la historia, han sido transferidas de animales a personas“, escribió Neumann.

“O sea, con fundamentos concretos…“, agregó después. Como informamos anteriormente, Yanina Latorre la atacó duramente por esta tapa en uno de sus vivos con Lizardo Ponce. “Esta piba es pelotuda. Se entrena para ser pelotuda. ¿Vieron la tapa de Nicole Neumann con un barbijo, diciendo que la gente no tiene que comer animales, porque por la gente que come animales tenemos esta pandemia?“, dijo la angelita.

“Esta piba es tarada mental y no me importa que me levante en todos los portales. Ya un día le dije pelo… Hoy le digo tarada mental. Con el barbijo, con una posición de om de yoga“, dijo. “¡Basta de hacer tapas con el barbijo, chicos! Pónganse el barbijo en la conch… y ahí sáquense una foto. Estoy enloquecida. ¡No puede ser! Yo no leí la revista, pero vi la tapa y me enajené“, dijo.

Parece que Nicole ya sabía que esto terminaría así y escribió: “¡Vengan de a uno!” junto a su imagen con un barbijo y una pose de yoga. La modelo, que más de una vez dejó en claro su posición respecto al consumo de carne, sabía que iba a recibir ataques por esta tapa.

Nicole Neumann se está tomando muy en serio la cuarentena. La mediática abandonó su programa Nosotros a la Mañana para dedicarse a cuidar a sus hijas en casa. Además de los miles de cuidados que tuvo para prevenir el contagio, Nicole se tomó la foto para la tapa ella misma: “Pelo, make up, producción y fotografía by: ME“, escribió junto a la foto. Podés leer más sobre este tema en esta nota anterior.