“Yo sí tuve un problemita con alguien…” Nicole Neumann pidió una explicación a sus compañeros

Nicole Neumann se fue temporalmente de Nosotros a la Mañana. La panelista está pasando la cuarentena en casa, ya que tiene que cuidar de sus tres hijas, Indiana, Sienna y Allegra. Parece que esto fue motivo de discusión entre sus compañeros del panel. La modelo apareció en el programa a través de una videollamada y les preguntó si esto era cierto.

Por empezar se dirigió a Tomás Dente: “Ah, ¿me aman Tomi? Porque ahí estaba leyendo que estaban todos enojados conmigo. Yo si están todos enojados conmigo no lo sé. Mi motivo de no estar ahí lamentablemente es muy claro y es porque soy el único adulto acá en la casa con tres menores y claramente no me puedo ir“, explicó.

“Tengo que cocinarles, atenderlas, asistirlas con el tema de las clases de colegio online. O sea, no las puedo dejar solas en una casa. Estamos ante una pandemia, la situación cambió. No tengo un empleada, no están en el colegio, no puedo estar ahí. Si después hay alguien que está enojado conmigo, ni idea“, dijo, pidiendo explicaciones al grupo.

El Pollo Álvarez tomó la palabra y le respondió: “Nadie está enojado con nadie. Simplemente lo que pasó ayer es que le llegó un mensaje a Mercedes Ninci en ‘Bendita’, que supuestamente alguien le había mandado un mensaje que decía que estábamos enojados. Yo le respondí porque estaba al aire que no, y ahora lo decimos de vuelta, no pasa nada. Cada uno se acomoda como puede a esta cuarentena“.

A lo que Nicole respondió: “Yo no sé. Del lado del grupo no sé qué pasa, no estoy ahí. Me fui del chat, lo saben, porque yo sí tuve un problemita con alguien del grupo pero es de mi lado. A mí nadie me preguntó así que no sé nada. Pero del otro lado no tengo ni idea“. Cuando una de sus compañeras iba a responderle, el Pollo saltó: “Pará, que esto es una interna. La verdad que está todo bien. Que se hablen entre ellos. Tenemos todos más de 30“. Mientras tanto, Nicole insinuó que no estaría mal una disculpa pública. ¿Qué pasó ahí?