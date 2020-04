Cano: Impuestos a las grandes riquezas y sesiones remotas

El Diputado José Cano en una entrevista que le hicieron hoy en la conocida radio Futurock hizo referencia a varios tema. En esta conversación habló sobre el impuesto a grandes riquezas y las sesiones remotas . También hizo alusión sobre los tucumanos varados en Buenos aires que el día de ayer pudieron regresar a la provincia.

Impuestos a las riqueza

Desde hace dos días uno de los temas más discutidos entre los bloques políticos es el proyecto del impuesto a las grandes riquezas. Éste fue presentado por los diputados del bloque de Todos y fue analizado por el presidente Alberto Fernández en una reunión que fue celebrada el día 15 de Abril.

“Vamos a discutir el tema del impuesto a las grandes riquezas, todavía no lo analicé” sentenció el Diputado. Si bien el proyecto todavía no está presentado dejó en claro su posición y señaló que el proyecto tiene varios puntos en contra y mal planteados. “Hasta acá no se consulto a ningún sector de la oposición, me parece que también era una oportunidad para convocar a economistas de nuestro propio espacio políticos y así discutir ideas”.

Sesiones remotas

“Creo que vivimos en el siglo de la tecnología, no hay muchos antecedentes de sesiones virtuales, pero esto lo circunscribiría para cuestiones de extrema necesidad” declaró Cano. Explicó que esto sería solo para cuestiones de extrema urgencia, en el cual el parlamento no tenga posibilidades de trabajar con normalidad.

El Diputado también hizo hincapié en buscar lugares donde se pueda sesionar sin descuidar las recomendaciones de los controles sanitarios, uno de los lugares que nombró para esta posibilidad es el auditorio CCK. Todo esto es para buscar la manera para que el congreso no deje de trabajar en situaciones adversas como las de hoy en día.