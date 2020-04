Cinthia Fernández sigue en conflicto con Martín Baclini

Estando separados, la actriz argentina sigue enfadada con su ex

A pesar de que que el rosarino y la modelo están separados desde hace meses, los cruces mediáticos entre ellos no cesan.

En el programa Los ángeles de la mañana, mientras Cinthia conversaba con Dora Caamaño, la modelo no dudó en dar una dura declaración contra su ex.

Dora le aconsejo a Fernández: “No importa, soltalo como Yanina Screpante a Lavezzi. Sueltenló como yo solté a mi marido. Sueltenló, chicas. Con el físico y la cara que tenés, podés tener lo que quieras. Dejalo, dejalo”.

“Lo voy a soltar para pisarlo con un camión”, repondió Fernández, claramente molesta porque Martín Baclini siga declarando sobre ella.

“Que se ponga de acuerdo en si las extraña o no. Ese golpe bajo no se lo creo. No le creo nada. Es mucha sanata. Es un ‘Buda’ empalagos. Hace bastante tiempo que no me preguntan por él. Pero hasta hace poquito me preguntaban si lo podíamos llamar y le hicieron un collar. Pero no le creo nada a él”. continuó Cinthia.

“Lo que más extraño de mi relación con ella son las nenas. Lejos es lo que más extraño. Si hay algo que no puedo negar es el amor que me dieron ellas. Estoy seguro de que si me ven, vienen corriendo hacia mí como hicieron siempre”, había declarado el empresario argentino hace unos días atrás.