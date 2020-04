“Es innecesario que…” Catherine Fulop opinó sobre el video de Michael Bublé y Luisana Lopilato

Días atrás, se viralizó un fragmento de un video de Luisana Lopilato y Michael Bublé. El cantante fue criticado en las redes por una serie de gestos poco amables con la actriz en medio de una transmisión en vivo. Se lo acusó de maltrato hacia su esposa. Varias celebridades salieron a opinar sobre Bublé y una de ellas fue Catherine Fulop. La conductora de Tardes Bellas apareció en un vivo de Pampito y dio su opinión al respecto.

Mientras Pampito opinó que es una situación muy delicada, Catherine dijo: “Yo he tenido experiencias en las redes sociales, porque en el momento que abrís las puertas de tu casa todo el mundo opina. Yo pienso que él tiene otra cultura, seguramente es un tipo que (hace el gesto de dar un codazo) hace bromas. No digo, tonto, pero es como que yo te puedo decir ‘hola estúpido’ y te doy un golpe, y la gente no lo entiende“.

Y después agregó: “Él lo ha demostrado en muchos videos. A nosotros nos choca. Y Luisana como ‘bueno, mi amor’, porque sabe que es una bella persona, un buen padre, que la ama, pero estas actitudes, en esta época, quedan demodé, quedan mal“, dijo . Más tarde, Fulop hizo una llamativa comparación con Bublé: “Siento que él no debería estar tan expuesto. Él es como el Frank Sinatra de la época. Es innecesario que él aparezca en los videos“.

“Porque uno cree que está haciendo un bien, yo quise mostrar cosas de mi casa, a Juana, la chica que trabaja en casa, y me criticaron. A lo mejor no queda bien que uno tenga una empleada (en cuarentena). Ella me dijo ‘me quiero quedar’. Después se fue a la casita. Ahora no la muestro nunca más en mi vida“, dijo Catherine.

Luisana Lopilato, por su parte, aseguró que no sufría maltrato. La actriz le agradeció a sus seguidores por haberse preocupado por ella y siguió con su vida normal. “Estoy totalmente agradecida. Gracias por preocuparse. Es muy importante que estemos atentos a estas cuestiones que se mencionaron, que por suerte yo no sufro. Pero sí es importante estar atentos para poder ayudar a las mujeres que sí la están pasando mal“. Podés leer más en esta nota anterior.