“Le dieron el alta…” El hermano de Martín Baclini se recupera de un ACV

Hace más de un mes, el hermano de Martín Baclini permanecía internado por un ACV. El empresario estaba muy angustiado por esta situación y se conocía que estaba en permanente contacto con el hospital donde estaba atendiéndose su hermano. Esto incluso fue motivo de polémica en los medios, ya que durante sus visitas se cruzó a un par de móviles que aprovecharon el momento para entrevistarlo sobre sus escándalos en la televisión.

Ayer, en diálogo con Confrontados, el empresario dio una gran noticia. Su hermano fue dado de alta: “Hoy me preguntaron por mi hermano y hay noticias espectaculares. El lunes le dieron el alta y fue un momento maravilloso. Él tenía un ACV esquémico que luego se hizo hermorrágico. Es muy importante tratarlo automáticamente cuando ocurre, que fue lo que sucedió con él“.

“Trabajaron médicos excelentes, terapeutas, neurólogos. No hay palabras de agradecimiento para toda la gente de salud que se dedicó a mi hermano. Ahora está conmigo en casa, nos vamos a quedar acá por un tiempo. Él decidió pasar conmigo la segunda etapa de recuperación y a mí me hace muy feliz, hace mucho que no vivo con él. Tenemos una relación muy linda, nos llevamos solo dos años, compartimos toda nuestra vida“, comentó.

Después se puso algo emotivo y confesó: “La verdad que uno con el coronavirus, con el ACV de un familiar, y un montón de situaciones se da cuenta de lo importante. Hoy estoy realmente enfocado en él, en verlo feliz, en su recuperación, que anda hecho un león“, aseguró. La ex del empresario, Cinthia Fernández, había estado muy atenta a esta situación.

Mientras Baclini visitaba a su hermano en el hospital, la panelista lo había acusado en Twitter: “¡Che señor presidente hay un payaso famoso violando la cuarentena!“, había dicho. “El horario de atención del hermano termina a las 13, horario en que termino de hacer el móvil. Aquí las pruebas. Es decir que utilizó un papel de salud para hacer un móvil. Patético. Sanción“, dijo. De todos modos, Cinthia seguramente se alegrará de la buena noticia. Para saber más, te recomendamos la siguiente nota.