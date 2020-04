Martín Cirio envuelto en una nueva polémica con Luisina Lopilato

El instagramer le contesto a la actriz luego de hacer comentarios negativos sobre su pareja

Luisina Lopilato está en boca de todos por ciertas actitudes con su esposo Michael Bublé, las cuales levantaron sospechas de que puede ser maltratada por su pareja.

El compositor oriundo de Canadá es el personaje principal de esta polémica, ya que en un vídeo en vivo en su red social Instagram saludó de una manera que llamó la atención de sus seguidores.

Lo que ocurrió fue que a Luisina la corre con el brazo, luego la agarra a la altura del codo para después abrazarla. Dicha acción fue duramente criticada por sus seguidores e incluso se sumó al repudio al conocido humorista Martín Cirio.

Conocido como La Faraona en su cuenta en Instagram, el argentino subió videos de Twitter, donde se hablaba de una relación tóxica y violenta entre la actriz y el cantante.

En las imágenes, según Martín, se podía ver al canadiense tratar de maneras poco felices a la modelo.

Luisina, sin demorar salió a defender a su pareja subiendo historias en su cuenta de Instagram las cuales explicaba su situación actual y criticaba a Cirio.

“Está diciendo mentiras”

“Esta persona está haciendo daño y aprovechándose de esta pandemia donde la gente está sufriendo, muriendo y encerrada, para tener fama y más seguidores”, se quejó Lopilato.

“¡Está diciendo mentiras que no voy a permitir porque le falta el respeto a mi familia, así que les pido a ustedes que tanto confían en mí desde hace años que no lo permitan tampoco! “, declaro la actriz argentina.

La Faraona, por su parte, comento en el programa Los Angeles en la Mañana lo siguiente: “Hay como muchas cosas que uno va sumando, como videos o declaraciones, que me dan a entender esto”

Además agregó: “Puede ser que sea un chiste, pero está desfasado en el tiempo. Además, ¿quién se fue a vivir al país de quién y quién aprendió el idioma de quién? Luisana. Hay una cosa medio de sometimiento. Él siempre está de gira y ella hace trabajitos”

Para finalizar se defendió de las acusaciones de la actriz argentina que lo responsabiliza por el revuelo mediático.

“Ella me manda todo a mí porque piensa que yo lo viralicé pero eso ya era TT desde antes. Habla mucho de la familia, y la banco porque además me cae súper bien, pero es súper religiosa y es como que todo tiene que ver con Dios. Y no sé, me la baja un poco”. Concluyó el Youtuber.