“No era lo correcto para mí…” La ex novia del príncipe Harry reveló detalles de su relación

La ex novia del príncipe Harry, la ex modelo y actriz Florence St. George, apareció para contar detalles de su vida con Harry y por qué decidió terminar la relación. La chica salió con el royal durante dos meses en 2011 y descubrió que la vida de realeza no era para ella. La fama le cambió la vida y no para bien.

La ex actriz ya había salido con una celebridad del mundo del espectáculo, el corredor de Fórmula Uno, Jenson Button. Pero en una entrevista con la revista The Times, reconoció que ser la pareja del príncipe Harry destrozó su confianza en sí misma. Según dijo, por su culpa, se volvió “completamente fóbica”, lo que no es bueno para ninguna actriz. También reveló detalles de su relación pasada.

“La primera relación fue bastante frívola“, dijo sobre su ex novio, Jenson Button. “Estaba pavoneándome por los pit lanes de la Fórmula Uno y eso fue muy divertido. Y aunque estaba frente a una cámara hasta cierto punto, lo mantuve bastante mínimo“, comentó. Pero no fue igual al estar tan cerca de la familia real, una tarea peligrosa.

“Luego tuve otra relación en la que estaba en primer plano. Cuando vislumbré durante cinco, seis, siete días (aunque estuvimos juntos un poco más que eso) cómo fue estar bajo ese enfoque, lo encontré realmente aterrador y tomé la decisión con bastante rapidez. Que no era lo correcto para mí“, aseguró la ex del príncipe Harry. Así se alejó del monarca. Sin embargo, todo resultó bien para ella.

Florence se retiró de la mirada pública para dedicarse a la alfarería. Además, se casó con el millonario Henry St. George con quien tuvo dos hijos. Actualmente viven entre el Reino Unido y la isla de Gran Bahama. Su esposo es el vicepresidente de la Autoridad Portuaria de esa isla. “Huir a una isla y ser alfarera realmente me ha ayudado“, dijo.