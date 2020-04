“Ocupate de lo tuyo…” Aníbal Pachano se sacó con Mariana Brey después de la pelea con Listorti

Aníbal Pachano fue muy criticado por una serie de dichos acerca de la cuarentena: “Va a llegar un momento en que esto se va a tranquilizar porque yo no voy a vivir entre cuatro paredes porque se le ocurrió al presidente de la Nación. Una cosa es la precaución y otra cosa es el panic attack“. Esto pasó en el programa de José María Listorti, Hay que ver. Pachano dijo que Listorti lo había sacado de contexto y aseguró que jamás volvería a darle una nota.

En diálogo con LAM, el coreógrafo dijo: “Lo que yo dije es que, porque yo tenga 65 años, no tengo por qué quedarme sin trabajar porque para mí el trabajo es mi motor, es lo que a mí me hace bien, como a mucha gente“. Y agregó: “A Listorti no le voy a dar nunca más una nota. Nunca más. No me gusta la forma. Te envuelve, hace toda una situación que no me gusta“.

Entonces saltó Mariana Brey. La panelista le cuestionó que criticara a Listorti, siendo que había todo un equipo de producción detrás de él, lo que encendió a Pachano. “Yo me enojo con Listorti porque me trató mal y me cortó el móvil. Además, cuando pedí hablar al otro día no hubo tiempo“, remarcó. Pero Brey fue por más, y se comunicó directamente con el conductor, que le pasó los dichos textuales de Pachano.

“Ahora, lo que yo te quiero decir son los textuales que vos dijiste, que podés no estar acordándote, pero tus textuales fueron: ‘No vamos a aislarnos porque es una mamarrachada, no le voy a hacer caso al presidente, no me voy a aislar de la vida, no voy a vivir entre cuatro paredes porque se le ocurrió al presidente. Acá concretamente me dicen que Pachano está mintiendo“, sentenció Brey.

Pachano se volvió loco: “Bueno, pará Brey, pará, ¿quién sos, la jueza de la Nación? Andá nena, ocupate de lo tuyo que yo me ocupo de lo mío. Ya tengo los huevos al plato de pedir disculpas en televisión, cosa que no te he visto hacer nunca a vos. Vuelvo a repetirte, el móvil se cortaba“, dijo. A lo que la panelista replicó que solo “le estaba pasando los textuales”.

“¿No dijiste no voy a cumplir la cuarentena, no dijiste no le voy a hacer caso al presidente?“, le preguntó. “No señor, hablaba de mi trabajo, se cortaba el móvil todo el tiempo y cuando estaba cortando el móvil me despidió, siguió hablando arriba mío, y cuando pedí el derecho a réplica no me lo dio“. Y ante el enojo disparó contra el panel entero: “No les voy a dar más móviles, ¿cuál es el problema? ¿Quién sos, la auditora de móviles ahora?“.