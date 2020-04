“Quiere imponer…” Vero Lozano reaccionó a la polémica tapa de Nicole Neumann

Días atrás, Nicole Neumann apareció en la portada de Caras despertando un caluroso debate. El título de la revista decía: “Si no comiéramos animales no habría pandemia“. Estas palabras de Neumann dividieron opiniones. Después de los ataques que recibió la modelo de parte de Yanina Latorre, su ex compañera, Vero Lozano, le respondió contundente.

En un vivo con Primicias Ya, la conductora dijo: “Qué se yo, no me parece que sea eso. Dentro de la corriente del veganismo, del vegetarianismo… Ven en esto el mal uso o el destrato que hacemos con el planeta, es cierto pero no sólo hablando de animales. No sé si es tan lineal”.

“Lo que pasa que Nicole es muy practicante y está plantada en un lugar así, es lo que ella piensa”, expresó Lozano. “A mí no me parece mal y lo respeto. Yo amo a los animales y me gusta comer carne, pero si también tuviera una vaca y la llamo Margarita y me encariño, me daría cosa matarla. Igual a mí no me gusta cuando alguien que profesa una cuestión y quiere imponérsela al otro desde un lugar como si fuese Talibán”.

Después comparó esta situación con la discusión sobre el aborto. “Igual Nicole es como su ADN y le gusta plantarse en un lugar y sostener eso, lo mismo con estar en contra de la ley del aborto. Tiene esa postura de que cuando el otro no piensa lo mismo que ella, se saca un poco de quicio. Pero también forma parte del personaje que ella ha construido para crear repercusión. Está bien y es lo que ella piensa”.

Y sí, Nicole sabía que esto despertaría más de un debate. “Sé que esta tapa va a generar debate… Por favor, si van a escribir algo, que sea sin agresiones y vayan primero a informarse dónde y por qué se generó esta pandemia, no importa las teorías si por la naturaleza o el humano, si no, qué fue lo que la transmite a un ser humano en primer lugar y cuántas de las pandemias en la historia, han sido transferidas de animales a personas“, dijo. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.