Rocchia Ferro avaló retrotraer el precio máximo de productos de aseo y cuidado

Mediante resoluciones de la Secretaría de Comercio Interior, publicadas en el Boletín Oficial, el gobierno nacional retrotrajo al 6 de marzo último los precios de los termómetros y barbijos, y todos los productos para el aseo de manos que contengan alcohol.

Ante la decisión gubernamental, el empresario Jorge Rocchia Ferro, presidente de la Unión Industrial de Tucumán, y dueño del Ingenio Los Balcanes ubicado en la provincia, llamó al Gobierno nacional a “intervenir” y aplicar la Ley de Abastecimiento para eliminar la usura y la especulación.

A raíz de las medidas establecidas, se dispuso para todos los agentes económicos que conforman la cadena de producción, distribución y comercialización, la retrocesión transitoria de los precios de venta del termómetro corporal y del barbijo no quirúrgico o de una capa, a los valores vigentes al 6 de marzo.

“Acá hay alguien que está ganando una locura con esto. Yo creo que no solamente es una injusticia sino un robo que no podemos permitir como argentinos” comentó Rocchia en sus declaraciones a Radio 10 y aseguró que: “El precio del alcohol en gel no debería pasar nunca los $120 a $150 por litro. Ese sería el precio que debería estar en las farmacias o supermercados y el medio litro entre $65 y $70”.

Por otro lado, se limitó la distribución de los barbijos tipo N95 o quirúrgico o tricapa, de uso exclusivo para quienes acrediten mediante documentación fehaciente su condición de profesional o personal del servicio de la salud, y a las personas jurídicas que tengan por objeto la prestación del mismo servicio.

Los precios determinados por Comercio Interior de referencia para el público de las distintas presentaciones de alcohol en gel serán de:

$ 110 para el envase de 60 mililitros

$ 115 para el de 65 ml

$ 160 para el de 100 ml

$ 250 para el de 250 mil

$ 315 para el de 500 ml