“Solo espero que termine…” Carmen Barbieri sobre el tratamiento de Fede Bal

Hace alrededor de un mes, Fede Bal salió a confirmar a los medios que tenía cáncer de intestino. Esto fue un fuerte golpe para el actor y su familia. Bal empezó su tratamiento de rayos y quimioterapia hace dos semanas. Su madre, Carmen Barbieri, compartió cómo vive este momento, acompañando a Fede desde la distancia, debido a la cuarentena.

“Se cumplieron dos semanas este miércoles de rayos y quimio. En total son 6 semanas con pastillas de lunes a viernes. El tratamiento consta 10 minutos de rayos, y pastillas“, contó la actriz. “La verdad que el tratamiento lo cansa mucho, lo tira en la cama, duerme tres horas“, comentó Barbieri en una entrevista con la revista Caras.

“Sofía, que es un ángel de mujer, es un ser maravilloso, le hace la comida, también sé que le da dolores de cabeza pero todos me dicen que es normal. Él está con mucha fe y fuerza y así me siento yo también. Si bien a mi se me vino el mundo abajo cuando Fede me dijo ‘tengo cáncer’ soy una roca para él“, confesó Carmen Barbieri. El actor se atiende en el Instituto Fleming.

“Con respecto a su traslado al Felming está yendo solo porque no quiere que Sofía vaya porque le da miedo que se contagie. Suponemos que en la tercera semana se va a debilitar, va a ser muy dura“, dijo. Fede, por otro lado, comentó que cambió su alimentación para sumar al proceso. El actor no consume carne ni lácteos, entre otros alimentos como productos procesados.

"Con respecto a su estado general, se hizo vegano por pedido de los médicos", dijo su madre. "Bajó 7 kilos. Y si bien como dije va solo al tratamiento a veces lleva a Sofi, van los dos con barbijo y la deja en la casa de los padres o ella lo espera en el auto. Ahora sólo espero que termine la cuarentena para poder abrazar a mi hijo porque sólo nos vemos mediante un vidrio", cerró.