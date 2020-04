“Te pagaban un sueldo de nada…” La Bomba Tucumana disparó contra el Bailando y pidió ayuda para los artistas del país

Gladys “La Bomba Tucumana” contó cómo está viviendo la cuarentena. La artista, al igual que muchos en su rubro, vive al día. Gladys habló con el diario El Tucumano y confesó que hace más de un mes no tiene trabajo. Está muy angustiada, incluso sufrió ataques de pánico. Por otro lado, recordó su participación en el Bailando y reveló que le pagaban “un sueldo de nada”.

Gladys contó que Tyago, su hijo, al que hace mucho no ve, también se quedó sin trabajo. “No somos los únicos, es muy triste todo lo que le está pasando a la humanidad“, dijo. “Hace más de un mes que estamos sin trabajar. Es bien duro y bien difícil para mí, que trabajo desde hace 35 años y que soy una artista que ha trascendido la provincia, imaginate para mis colegas tucumanos. Me destruye el alma porque me enteré que están vendiendo sus instrumentos“.

La artista contó que en el ambiente de la música tropical no se gana mucho. “No somos ricos, todos vivimos al día. Yo trabajo un fin de semana, vuelvo y a esa plata la gasto durante la semana, compro cosas, pago la tarjeta. Esa es mi vida real, no tengo otra“, aseguró. “No es que tengo mucha guita ni estoy salvada“, contó. Además recordó su paso por el Bailando y el sueldo que le pagaban.

“La plata del Bailando ya no existe porque la gastaba viviendo en Buenos Aires. Te pagaban un sueldo de nada y yo tenía que pagar el hotel, todo. La gente fantasea y los artistas a veces dejamos que fantaseen para mantener cierto status“, reveló. “Actrices que son re grosas hoy no pueden pagar el alquiler, qué me queda para mí que soy una triste cantante. Que alguien me explique de qué voy a vivir“.

“Yo vivo de cantar y de alegrar a las personas y no sé cuándo podré volver a hacerlo. Hay músicos que son ricos, pero no es esa la realidad de la mayoría de la gente que trabaja haciendo shows. Por eso le pido al Presidente y a los que están al frente del país que nos ayuden porque los músicos vivimos al día. No hablo por mí, hablo por todos los músicos tucumanos y del país, yo estoy triste por todos ellos“, cerró “La Bomba Tucumana”.