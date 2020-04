Ángel De Brito evaluó a Martín Baclini: “Tenemos un problema…”

Empezaron los ensayos para el Bailando por un Sueño 2020. La mala noticia es que esta vez, los participantes ensayan a través de videollamada, cada uno desde su casa. Esto le complicó las cosas a Martín Baclini. Ángel De Brito, que no tiene ningún drama para decir lo que piensa, evaluó el ensayo de Baclini y su pareja, Agustina Agazzani, y no vio un buen futuro.

“A ver Baclini sin Cinthia“, dijo Lourdes Sánchez. “Sin Cinthia, me encantó“, tiró Yanina Latorre. “No baila tan mal Baclini. A mí me gusta. Tiene oído musical y es gracioso“. Pero Lourdes no fue tan amable con el ex de Cinthia: “¿Sabés lo que me pasa con los videos que estuve viendo? Parecen coreos de 1810. Si a ustedes les parecía antiguo el Bailando de Chile, esto es Pedro Picapiedra y Vilma bailando“, dijo la angelita.

Ante las risas del panel, Ángel De Brito respondió, “Martín Baclini y Agustina Agazzani están complicados porque no son bailarines ninguno de los dos. Tenemos un problema“, dijo el conductor de LAM, que además es jurado en la competencia. Ya lo habían anticipado otras celebridades del certamen, el Bailando 2020 podría terminar en un desastre.

Flavio Mendoza sobre el Bailando 2020

Flavio Mendoza, otra de las eminencias del Bailando, aseguró que este año se viene difícil para los participantes. Al no tener contacto físico, se va a complicar para los que no son bailarines, como es el caso de Baclini y Agazzani. “Va a ser difícil porque cuando la gente no baila le pones a alguien que baila bien y total los llevan los bailarines. Pero acá van a tener que bailar mucho porque se viene muy exigente“, dijo el coreógrafo.

“Vamos a tener un problema. A mí me van a dar conjuntivitis. Contaminación visual de lo mal que van a bailar. No les veo uñas para guitarrero. No la veo fácil este año porque hay muchos ritmos difíciles. Además vamos a ir nerviosos seguramente jurado y BAR, de estar encerrados en nuestras casas“, explicó Flavio. Podés leer más sobre este tema en esta nota anterior.