“Cada pareja es un mundo…” Tini Stoessel salió a hablar sobre los rumores de separación con Sebastián Yatra

Se decía que Tini Stoessel y su novio, Sebastián Yatra, se habrían separado. Al parecer, la cantante lo había dejado de seguir en sus redes sociales lo que encendió los rumores. Tini apareció en “Cortá por Lozano” y aclaró la situación. La artista aseguró que debido a la cuarentena y a la distancia las cosas no eran fáciles para los dos, pero aún están juntos.

Tini tiene experiencia en relaciones a distancia. “Siempre tuve relaciones a distancia desde que soy chiquita. Entonces forma parte de mi vida porque siempre me pasó. Si no hubiera estado acá seguramente hubiera estado de gira. Siempre me pasó, no solo con mis novios, sino también con mis amistades y mi familia. Aunque me acompañen siempre hay un momento donde me encuentro sola en un hotel“, empezó contando.

Pero esta es una situación diferente. “Ahora es más raro aún porque tenemos la incertidumbre de lo que va a pasar con el mundo. Nadie entiende todo lo que está sucediendo. Cada día hay novedades. No se sabe ni siquiera cuándo van a abrir las fronteras. Genera angustia y más teniendo una pareja“. Entonces Lozano aprovechó para preguntarle por su relación con Sebastián Yatra.

“Es muy angustiante. No es lo mismo hablar en persona y tener el contacto físico. Obviamente no es lo mismo”, empezó diciendo la cantante. “Hace un montón que no nos vemos y es durísimo. Él está en Medellín, en Colombia, está con su familia, con sus padres y sus hermanos”. ¿Y los rumores de separación? Por empezar, Tini aclaró que nunca dejó de seguir a Yatra en las redes.

“Nunca lo dejé de seguir. Es mentira. Eso lo inventaron. Pero sí el hecho de estar a distancia y no poder vernos es lógico que no tengamos tanto contacto. No tenemos la posibilidad de tomarnos un avión, vernos y hablar cara a cara. Obviamente que es difícil para los dos”, dijo. “Cuando yo crea que tengamos que decir algo, lo diremos juntos. Nos pondremos de acuerdo. Por ahora estamos juntos, por ahora estamos bien, pero sí, no es fácil. Cada pareja es un mundo y necesita su tiempo y sus espacios para procesar todo lo que está pasando“, cerró.