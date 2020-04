Denuncian faltante de sueldo en personal del Ente Cultural de Tucumán

Luego del inicio de la cuarentena social obligatoria, fuentes cercanas denunciaron que no se pagó en su totalidad el sueldo correspondiente al personal del Ente Cultural, quienes se enteraron de la situación al ingresar al sitio web y descubrir que faltaba parte de la plata que debían recibir.

De acuerdo a declaraciones de allegados: “Cuando uno ingresa al sitio web del Ente, se encuentra con el monto que se está cobrando e incluso se puede ver el detalle del recibo y muchos deberían ver que el monto es mayor, porque este mes se realizó un aumento de 1800 pesos, sin embargo, por otro lado, sacaron la presencia y hay menor plata”.

Según trascendió, todos los años se destina un presupuesto al Ente de Cultura de Tucumán, en el que incluyen todos los sueldos del año, directores, bailarines, músicos y demás. Es el mismo haya o no haya actividad. En efecto, más allá de la pandemia actual, el Ente no esta perdiendo, pero aún así sacaron el presentismo.

“Salvo que haya salido algún decreto que las personas del Ente no debemos cobrar presentismo en esta época, hasta donde sé, debe estar este pago, nadie nos dijo que no nos iban a pagar la presencia. Si no hay ningún decreto, la conclusión es que la plata fue robada” finalizó la fuente consultada.