“La pifió…” Beto Casella le tiró con todo a Marcelo Tinelli después de su viaje a Esquel

Marcelo Tinelli estuvo en el ojo de la tormenta durante las últimas semanas. El conductor de Showmatch viajó con su familia a Esquel unas horas antes de que se anunciara la cuarentena obligatoria en el país. Esto lo hizo el blanco de varias críticas, pero todo empeoró cuando se conoció que había trasladado una valija “con medicamentos” hasta la localidad. Beto Casella habló sobre Tinelli y lo destruyó.

“Me da lo mismo lo que haga Tinelli y entiendo que no hizo nada fuera de la ley“, dijo Beto Casella en una entrevista con El Show del Problema. “Valuó mal, me extraña de él que es un tipo con olfato para lo popular. Es una figura y podría decirse el argentino más famoso. Si bien no tiene ninguna obligación de ser el ejemplo, sabe que lo ven 45 millones de personas“, empezó diciendo el conductor.

“Me parece que la pifió cuando viajó a Esquel. Habrá supuesto que esto duraba cuatro días, seguramente no pensó que lo iba a sorprender la cuarentena y que se tenía que quedar. No la debe estar pasando bien, le quedó todo en su casa, capaz se llevó dos mudas de ropa interior y el cepillo de dientes. Y después el tema de la valija… No es el mejor año de Tinelli“.

Más tarde recordó cómo el conductor llegó a la AFA y su famosa foto con el Chiqui Tapia. “Lo arrancó pésimo con el fútbol, en la foto con Tapia, que nunca quedó claro cómo se llegó a esa sociedad. Quiero pensar que para tener un cargo en la AFA te tienen que elegir. La AFA es una cosa turbia y Tinelli apareció ahí. Encima se metió con el gobierno, lo que para mucha gente resultó una cuestión de oportunismo”.

“Y después vino esto de Esquel. Se rajó a Esquel cuando muchos se están quedando en un departamento de dos ambientes. Haga lo que haga y diga lo que diga, percibo que lo matan en las redes“, dijo. “Si tu público es un público popular, se fija la gente y dice ‘¿y este qué hace de vacaciones en pleno junio?’“, dijo recordando lo que pasó con Nico Repetto. “Es un antes y un después, como lo que le pasó a Repetto“, sentenció. Podés leer más sobre el tema en esta nota anterior.