“Pidió más dinero…” Ángel De Brito habló sobre la salida de Érica Rivas de “Casados con Hijos”

Se dijo mucho sobre la salida de Érica Rivas de la versión teatral de “Casados con Hijos“. La famosa serie argentina será llevada al Gran Rex el próximo año y la actriz que interpretó a María Elena no será parte del elenco. Después del descargo de Rivas en las redes, que aseguró que la habían echado, Ángel De Brito tomó la posta y lo contó todo.

Como informamos anteriormente, la actriz había dicho: “Quiero aclarar que yo no me bajé del proyecto ‘Casados con Hijos en el Gran Rex’. Y no es verdad que tengo compromisos laborales que me impidan hacerlo en la nueva fecha anunciada. Antes de empezar la cuarentena los productores me comunicaron por WhatsApp que no iba a participar, o sea, que me quedaría sin trabajo“.

A todo esto, Ángel De Brito saltó, “Érica Rivas es la única actriz del elenco de ‘Casados con Hijos’ que solicitó cambios en el guión, y cuando lo cambiaron no aceptó. No solo eso, sino que pidió más dinero ‘porque va a tener que trabajar mucho más‘”, comentó el conductor de LAM. Y agregó: “Corrigió el último guión con un fibrón indeleble con todos las partes que no le gustaban, la producción le explicó que eso cambios no eran posibles, y ahí se terminó su participación“.

Estos cambios estarían relacionados con lo que representa María Elena en la serie. La actriz lo había aclarado: “Siempre expresé preocupación y compromiso, no solo por mi personaje, sino por el mensaje general y las ideas que se exponen a través de los chistes. Hoy cambió el paradigma y hay cosas de las que ya no nos podemos reir“, dijo. De Brito aclaró que estas diferencias artísticas serían el principal inconveniente, pero también hubo un tema de dinero.

Claro, eso dicen. https://t.co/rXDKpH68ie — A N G E L (@AngeldebritoOk) April 17, 2020

“No se la despidió, sino que simplemente no llegaron a un acuerdo. Entre todos sus exigencias, figuraba el pedido de un asistente de producción. O sea, más dinero“, dijo. El resto del elenco no quedó afuera de esta situación. Según informó De Brito, Rivas se había puesto en un “rol de víctima” que perjudicaba a sus ex compañeros, y agregó, “tampoco es Hamlet, sino una versión renovada, aggiornada de ‘Casados con Hijos‘”.