¿Quién es la pareja de Alex Caniggia en el Bailando? Yanina Latorre dio su pronóstico: “Van a terminar mal”

El Bailando por un Sueño vuelve el próximo mes y las parejas se están preparando desde sus casas a través de videollamada. Mientras la mayoría se luce con sus pasos, el “chico Caniggia“, que volverá al certamen este año, no ha dado indicios de vida. Sin embargo, las panelistas de LAM, anunciaron que Alex Caniggia está bastante despierto y ya tiene pareja, una compañera que le dará una gran ventaja.

Las angelitas estaban chequeando los ensayos de los participantes del Bailando, y les surgió una pregunta, ¿dónde está Caniggia? Recordemos que el mediático protagonizó un escándalo después de haber roto la cuarentena por segunda vez, junto a su novia, Macarena Herrera. Después de haberse burlado de la policía y demás, el hijo del Pájaro Caniggia decidió guardar silencio por un tiempo.

“¿Y el ensayo de los Caniggia? ¿El niño Caniggia ensaya?” preguntó Yanina Latorre, que tuvo un pequeño cruce con la novia del mediático hace unas semanas. “Él eligió de bailarina a Soledad Bayona, no es ningún tonto“, le respondió Lourdes Sánchez. Bayona tiene experiencia en el Bailando.

“Sole le va a bailar todo“, dijo Lourdes. A lo que Latorre respondió: “Van a terminar mal porque Sole es muy profesional. No me lo imagino a él ensayando y ella es muy ordenada, cumplidora. Y el chico me da que… Ojalá lo ubique“, dijo, filosa. La angelita tiene sus dudas sobre el desempeño de Caniggia en el certamen, tal vez ni su pareja lo pueda salvar.

¿Qué pasó con la novia de Caniggia?

Yanina Latorre, famosa por sus escándalos, había denunciado la multa que Alex Caniggia y su pareja, Macarena Herrera, debían pagar por haber violado la cuarentena. “Yo tengo información que ellos viven en el Country Abril en un departamento, no en una casa. Es un dos ambientes y un desastre el departamento. Él no tiene trabajo ni plata para ayudarla en nada. No sé cómo van a pagar la multa. El auto es de ella y los gastos los paga la familia de ella, aunque por esta relación perdió todo tipo de contacto“.

“Aclaremos que el padre de ella está preso por una estafa en Ezeiza, era un barra de Estudiantes de la Plata y tienen un montón de causas“, dijo la angelita. Esto enloqueció a la novia de Caniggia que salió a desarmarla en las redes: “Ojalá les agarre coronavirus a todos los cholulos de LAM“, había dicho. Podés leer más sobre el escándalo en esta nota.