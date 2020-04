Tini Stoessel solidaria

La argentina dará un concierto en vivo desde su cuenta de Instagram

La cuenta de Instagram de Tini Stoessel será mañana un teatro cuando la cantante argentina ofrezca un recital solidario para colaborar con la Cruz Roja Argentina.

“Hola, este domingo 19 abril a las 18Hs. voy a estar desde mi casa cantando en vivo a través de mi Instagram”, avisó la modelo.

Desde la cuenta @tinistoessel, podrá verse el concierto de la artista.

Este año ya edito los singles “Recuerdo” con los venezolanos Mau y Ricky, y “Ya No Me Llames” junto al colombiano Ovy On The Drums.

“En épocas de aislamiento social, preventivo y obligatorio las redes facilitan el apoyo a causas sociales y movilizan a miles de personas”, explicaron desde la producción de Tini.

El show tiene como objetivo recaudar donaciones, que se sumarán a las hechas por otras empresas, en medio de la pandemia de coronavirus.

Los aportes pueden realizarse desde la plataforma on line del Paseo La Plaza, http://www.laplazaonline.com.ar, donde también está disponible la temporada teatral de ese complejo.