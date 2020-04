“Yo no me bajé…” Érica Rivas explicó por qué no vuelve a “Casados con Hijos”

Debido a la pandemia, el estreno de “Casados con Hijos” se suspendió hasta el próximo año. La famosa serie argentina iba a estrenar su versión teatral a principios de este año. Pero hubo algo que llamó la atención de sus seguidores. Érica Rivas, quien interpretó a María Elena en la serie, se bajó del elenco. Figuraron muchas versiones del por qué de su rechazo, por lo que finalmente la actriz salió a hablar.

“Quiero aclarar que yo no me bajé del proyecto ‘Casados con Hijos en el Gran Rex’“, expresó Érica. “Y no es verdad que tengo compromisos laborales que me impidan hacerlo en la nueva fecha anunciada“, escribió Rivas en sus redes sociales. “Sería bueno entonces que se les preguntara a ellos (los productores) por qué tomaron esta decisión“, agregó.

“Ellos me comunicaron por WhatsApp que no iba a participar“, dijo la actriz, que sostuvo que los productores fueron quienes la sacaron del proyecto. La versión de la productora es totalmente diferente. Dijeron que ella se había “comprometido de palabra” a firmar el contrato pero no lo había hecho en todos estos meses.

Por otro lado, se había dicho que la actriz había pedido cambios en el guion. Ella misma escribió: “Siempre expresé preocupación y compromiso, no solo por mi personaje, sino por el mensaje general y las ideas que se exponen a través de los chistes. Hoy cambió el paradigma y hay cosas de las que ya no nos podemos reir“.

Es lógico que después de quince años del estreno de la serie, se deban hacer modificaciones. Pero al parecer, la productora no aceptó los cambios que Rivas había propuesto. No llegaron a un acuerdo y la bajaron del proyecto. ¿Cómo se las arreglará “Casados con Hijos” sin Érica? Podés leer más sobre la obra en esta nota anterior.