Ángel De Brito fue duramente criticado

Los seguidores del programa Los Ángeles de la Mañana escribieron en contra del conductor.

Ángel De Brito fue criticado por los televidentes y los usuarios de las redes sociales, ya que tuvo un accionar polémico contra Maite Peñoñori. La periodista del programa Los Ángeles de la Mañana hizo un móvil mientras contaba como se viajaba en la ciudad en los subtes durante la cuarentena obligatoria.

De Brito le dijo al aire: “Estás medio rebelde Maite hoy, ¿para qué te tengo ahí? Vos, desde que tenés el barbijo de LAM, estás un poco creidita, me parece”. Le comentó eso ya que la movilera no le hacía caso y subía por una escalera mecánica hacia la superficie. “No, pará, no te subas, bajá”, le reclamó Ángel, mientras Maite regresaba, con la escalera mecánica yendo al revés.

“Maite, pero ¿quién te dijo que te vayas de la estación? No te muevas de ahí”, le ordenó el periodista argentino. “Desde que condujiste el programa, te veo un poco cambiada. Me contestás un poco mal, ni quiero contar las cosas del chat”, continuó el conductor. “No, no revelemos las internas, por favor”, pidió la notera.

De Brito retó a su movilera

Durante la emisión, Ángel comenzó a recibir mensajes de Metrovías luego de ver a la cronista utilizando de manera incorrecta las escaleras mecánicas. “Maite, nos están retando de Metrovías ahora porque te metiste en contramano en la escalera y es peligroso”, comentó el periodista argentino.

Dicen: ‘Ojo Ángel con las escaleras mecánicas, es muy mala práctica eso que mostraron, pueden accidentarse’, recalcó De Brito. “Es culpa tuya, porque te fuiste sin permiso”. le dijo el conductor a Maite Peñoñori. La forma de comunicarse de Angel De Brito con su movilera fue duramente criticada en las redes sociales.

Algunos de los comentarios mas leídos fueron: “Qué trabajo denigrante le hacen hacer a los movileros. Me dio pena, pobre piba. La hacen exponerse”, “Tienen que agradecerle a Maite que hoy les remó el programa recorriendo toda la ciudad”, “Un ejemplo claro de maltrato”.