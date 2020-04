La ex pareja de Julian Serrano contó detalles de su separación

Luego de que Julián Serrano confirmara el final de su noviazgo con Malena Narvay, la cantante fue quien contó como vivió esa situación.

Malena Narvay se encuentra en aislamiento social obligatorio por la pandemia mundial del Covid-19. Con tristeza se encontró con una mala noticia, la cuál fue la decisión de Serrano de querer terminar con la relación amorosa que ambos tenían desde hace mucho tiempo Las declaraciones del cantante argentino sorprendieron a todos.

En diálogo con Teleshow, la actriz de veintiún años contó que el YouTuber argentino fue quien decidió separarse: “No hablé de esto antes porque fue una época de muchas cosas juntas, la decisión de separarnos no fue mía y estuve muy triste, él me dijo que necesitaba un tiempo para experimentar otras cosas”.

Luego, la cantante fue polémica ya que continuó comentando: “No estoy preparada para tener contacto. No voy a meterme en profundidad pero más allá del final, fue una relación que tuvo momentos de mucha felicidad y amor. Pero la verdad es que por otros momentos no fue sana y a mí me costó mucho verlo en ese entonces”.

“No está bien acostumbrarse a aguantar que te lastimen por amar a alguien. No está bueno perder tu amor por vos. Puede haber obstáculos y problemas en una pareja, pero eso no significa que tiene que ser en mayor parte aguantar o sufrir. El amor debería ser en su mayoría para fluir y darnos alegría y crecer, o por lo menos yo creo en eso”, finalizó Narvay.

Julián Serrano y Malena Narvay se conocieron en 2017 durante las grabaciones de la ficción “Quiero vivir a tu lado”, donde protagonizaron un romance que traspasó la pantalla chica. Tras finalizar las grabaciones de la novela, continuaron el contacto como amigos hasta que decidieron formalizar el noviazgo. Luego de tres años, esa relación llegó a su final.