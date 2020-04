Yanina Latorre dura contra Alexander Caniggia

La columnista apuntó contra el hijo de Claudio Caniggia por la elección de su compañera para el bailando.

En Los Ángeles de la Mañana hablaron sobre la participación de Alexander Caniggia en el programa del bailando, conducido por Marcelo Tinelli. Yanina Latorre fue polémica al dar duras declaraciones, ya que se enteró de que la bailarina Soledad Bayon fue elegida por el rapero como su compañera.

La panelista en reiteradas oportunidades salió al cruce contra el hijo de Mariana Nannis y Claudio Cannigia. Esta vez, no fue la excepción. En LAM mostraron los ensayos virtuales de diversas figuras confirmadas para el Bailando, pero Alexander no apareció en ningún video. Ante la duda, la columnista pregunto en vivo: “¿El chiquito Caniggia ensaya?”.

Su colega, Lourdes Sánchez, aportó un gran dato: “Eligió de bailarina a Sole Bayona. No es ningún inocente, Sole le va a bailar todo”. Por su parte, Yanina Latorre apuntó: “Van a terminar mal los dos, porque Sole es muy profesional. No me lo imagino a él ensayando”. Y finalmente comentó una frase que quedó abierta: “Ella es muy ordenada, cumplidora y el chico me da que…”.

Desde hace tiempo, se sabía que Alexander Caniggia iba a ser parte del certamen Bailando por un sueño. El hijo de Mariana Nannis tiene veintisiete años y hace poco comenzó a hacer su propio camino en la televisión, empezó a participar de un reality shows llamado “Resistiré”, un programa de supervivencia en el que debe afrontar distintos retos.

Este año ya se lo vio involucrado en una polémica, ya que cuando se decretó la cuarentena obligatoria en todo el país, uno de los primeros en infringir el aislamiento fue él con su novia. Este accionar provocó un fuerte malestar en la gran mayoría de los usuarios de las redes sociales tales como Facebook, Twitter e Instagram.