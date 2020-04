Catherine Fulop no pudo contener el llanto al volver a ver a Oriana Sabatini: “Es todo muy raro acá”

View this post on Instagram

Hoy cumplí 24 años de una manera rarisima. Seria ironico decir que es uno de los cumpleaños donde senti el amor más de cerca, a pesar de que estemos todos lejos? Quizas es porque hoy estamos valorando todo desde otro lugar. Gracias mi amor por todo lo que hiciste hoy @paulodybala y gracias a todos por sus lindos mensajitos 🤎✨