El día que Brad Pitt “salvó” a Ricardo Darín

Ricardo Darín contó una divertida anécdota junto al personaje menos pensado, Brad Pitt. El actor argentino se lo encontró en un prestigioso festival de cine y protagonizó una divertida historia junto a él, y al guionista Oliver Stone. En una entrevista junto a Carolina Puga de “Paulina Cocina” y Jorge Pinarello de “Te lo resumo así nomás“, Darín comentó lo sucedido.

A través de una transmisión para Filo News, Darín contó cómo fue este insólito acercamiento a las estrellas hollywoodenses. “Se acercó y tenía un pedo para 14, lo noté un poco confianzudo…” comenzó contando sobre Stone ante las risas de los demás entrevistados. Después agregó que el guionista, que apenas podía mantenerse en pie, lo había usado “como bastón”.

Todo esto ocurrió durante el Festival de Cannes, uno de los eventos más destacados en el mundo del cine. Darín contó que ni él ni su esposa, Florencia Bas, habían podido resistir reírse después de lo que habían visto. El actor ya se estaba poniendo incómodo cuando Brad Pitt hizo su gran aparición en el festival. Esto desvió la atención y Ricardo se pudo zafar del productor.

“Después del tsunami de Brad Pitt y qué se yo, volvió a aparecer en escena Oliver Stone, pero ya un poco más en pedo todavía. Y ya medio que me parece que me quería empernar. Sí, porque incluso se puso más cachondo“, comentó para la sorpresa de los demás. “Está mi hijo ahí, mirándome, y me dice que esto va a llegar a los oídos de Oliver“, dijo el actor.

“Afortunadamente ‘empernar’ no tiene mucha traducción posible en otros idiomas. Solo para reírnos un rato… Bueno, yo a esa altura también estaba en pedo y empecé a decir ‘mirá vos’… Nos pusimos de novios“, cerró el actor con humor.