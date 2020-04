El papa le hizo un pedido a los políticos del mundo

Desde principios de año, el coronavirus viene afectando a toda la población mundial. En la Ciudad del Vaticano no están ajenos a esta pandemia y por esta razón, desde mitad de marzo, sus puertas están cerradas. El papa continúa dando misas, pero lo hace vía streaming. En la ceremonia que se desarrolló en la Casa de Santa Marta, Francisco le pidió mayor colaboración a los políticos.

Desde el inicio de la pandemia, el papa se viene mostrando muy preocupado por el tema y en cada misa hace referencia a esto. En el sermón de este lunes 20 de abril, Francisco, expresó: “Recemos hoy por los hombres y las mujeres que tienen vocación política. Esta es una forma de alta caridad”. La homilía se pudo seguir vía streaming en las cuentas oficiales del Vaticano.

A su vez, el papa, aclaró: “Tenemos que orar por los partidos políticos de los distintos países. Para que en este momento de pandemia busquen juntos el bien del país y no el bien propio”. Estos pedidos del papa se vienen repitiendo en los últimos días. La semana anterior, el sumo pontífice criticó a los líderes que no tomaron las medidas adecuadas para luchar contra la pandemia.

Luego, en su homilía, el Santo Padre reflexionó en el pasaje del Evangelio del día de San Juan (Jn, 3,1-8). Este relata cuando Jesucristo se encuentra con Nicodemo, “un fariseo justo” que sentía la inquietud y buscaba al Señor, afirmó: “Quien se deja guiar por el espíritu (Santo) es una persona dócil y libre. Ser cristiano no es solamente cumplir los mandamientos, estos se deben acatar, eso es verdad, pero si tú te detienes allí no eres un buen seguidor de Cristo”.

En esta línea, el Papa explicó: “En nuestra vida cristiana, muchas veces nos detenemos como Nicodemo. No sabemos cuál es el paso para dar, no sabemos cómo hacerlo, no tenemos la confianza en Dios para dejar entrar al Espíritu”. “Nacer de nuevo es dejar que el espíritu nazca en nosotros y que sea este el que nos guíe. Tiene que tener esa libertad donde no sabrás nunca dónde terminarás”, explicó el Francisco.