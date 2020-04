Flor Vigna y Tini Stoesell sorprendieron a sus fans

Ante miles de personas en Instagram, la bailarina y la cantante sorprendieron a todos.

Después de apreciar a Flor Vigna en las redes sociales, donde mostró como extraña a sus hermanos y un recuerdo del cariño que sus seguidores le dieron a la salida de los estudios de Ideas del Sur, la bailarina se junto con la cantante Tini Stoesell e hicieron una transmisión en su cuenta Instagram (@florivigna).

Sin previo aviso, la actriz argentina de 23 años de edad, se mostró muy sorprendida ante el llamado de la joven cantante: “¡Mirá lo que es mi pelo y mi cara! Un horror, ¡pero cómo no iba a atender a Tini Stoessel!”, quién se tentó por el comentario de la bailarina, y durante más de diez minutos hablaron de todo.

“Ya que estamos yo te voy a hacer algunas preguntas espontáneas “, dijo Vigna, y empezó preguntándole a Stoessel cómo cuida su voz diariamente. “Ahora hago ejercicios para no perder la costumbre, pero obviamente no es lo mismo que estar de gira, ahí si hay mucha exigencia. Todos los días cantando dos o tres horas no es fácil”, respondió Tini.

Después, la ex campeona Súper Bailando 2019, cambió el tema y consultó: “¿Sufriste mucho por amor, Tini?”. Con un previo suspiro, la cantante confesó: “¿Quién no sufrió por amor? Quizás con el que peor la pasás y más sufrís es con el más terminás aprendiendo. A veces pasa eso. Así que sí, tuve mis momentos”.

Las preguntas prosiguieron y Vigna, para finalizar, le consultó si alguna vez pensó en dejarlo todo: “No, para nada. No me pasó hasta ahora. Pero sí tengo el sueño de ser madre . Ahora soy muy joven, pero quizás en algún momento decida ser madre y tranquilizarme un poco”, dijo la cantante ante el asombro de todos.