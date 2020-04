Matías Defederico bancó a Martín Baclini

El futbolista argentino habló sobre el empresario.

En un vivo en Instagram, Matias Defederico habló bien de Martin Baclini: “De Martin me saco el sombrero. Conmigo, durante dos años que salió con ella, se portó de maravillas. Me escribía mensajes, tal vez, sin que Cinthia supiera de lo que mis hijas estaban haciendo, de lo que él estaba haciendo con mis hijas”.

Defederico contó cómo es su comunicación con Cinthia Fernández, madre de sus tres hijas Charis, Bella y Francesca: “Obviamente que estoy pendiente con la persona con la que pueda llegar a salir Cinthia, porque puede tener contacto con mis hijas”, declaró el ex jugador de Huracán, que hoy en día está jugando en Agropecuario de la Primera B Nacional.

“No me interesa entrar en un dialogo con ella. Sólo quiero saber cómo están mis hijas, si necesitan algo o si están bien. Después, lo tengo claro, sé que si entro en esta discordia, a la única que la beneficia es a ella y a mi no me interesa. Entonces, prefiero no hablar y seguir con mi camino, mi vida tranquilo”, expresó el deportista.

Cuando le consultaron si le gustaría que Fernández vuelva a estar de novia para olvidarse de Baclini, el contestó: “Cinthia sabe lo que hace, es grande. Siempre digo que mientras que mis hijas estén bien, no les falte nada y no le falte su madre en tiempo, lugar y persona, ella de su vida puede hacer lo que quiera”.

Matias Defederico estuvo 7 años en pareja con la mediática argentina. Después de su escandalosa separación, con muchos polémicos cruces entre los dos, decidieron hacer las pases por el bien de sus hijas. La actriz continúa con su vida televisiva y el deportista, por su parte, hace su carrera deportiva.