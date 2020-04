Moria Casán contra las medidas del gobierno porteño: “¿Si voy a tu oficina me das un subsidio…?”

Horacio Rodríguez Larreta restringió la circulación de mayores de 70 años en la ciudad de Buenos Aires. Esto levantó críticas desde sectores del derecho hasta del mundo del espectáculo, lo que obligó al jefe de gobierno porteño a pedir disculpas a través de una carta en la que expresaba que su intención “siempre fue, es y será ayudarlos a cuidarse”. Una de las afectadas por las nuevas medidas que impuso Larreta es Moria Casán.

La consigna es pedir permiso antes de salir. “Solamente les pedimos que nos llamen antes de salir para que podamos ofrecerles las alternativas que tenemos en la Ciudad para solucionarles sus necesidades, minimizando así las salidas y sus riesgos“, decía el jefe de gobierno. Esta idea no le gustó para nada a las divas de la televisión.

Moria Casán reaccionó con sarcasmo a la iniciativa de Larreta. Junto a una foto ligera de ropa la diva escribió: “Me falta el bozal sanitario, Horacito Larreta, ¿puedo salir? ¿Si voy a tu oficina me das un subsidio para que me pueda vestir? Más respeto que puedo ser tu madre“, dijo la One. Más tarde agregó: “Paaar favaaaaar, me estoy por masturbar en el bidet, ¿llamo al 147 o a ABL para que no me corten el orgasmo?“.

Y Moria no fue la única en disparar contra el jefe de gobierno, también lo hizo su compañera, Nacha Guevara. “¿Permiso para salir a los de más de 70? Gracias, no lo necesito. Soy una ciudadana responsable“, escribió mientras levantaba el dedo mayor a la cámara. Y después sumó con ironía: “El gobierno de la ciudad ofrece voluntarios para los viejitos y viejitas de más de 70. Larreta, ¿no me mandás uno esta tarde?“.

A esta especie de "campaña" contra la nueva medida de prevención del gobierno porteño, se sumó también Graciela Borges. La actriz compartió el mismo mensaje que escribió Nacha y le sumó: "¡Todos deben ser responsables y quedarse en casa!".