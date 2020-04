Moria Casán recordó su tiempo presa como una “experiencia fabulosa”

Hace cinco años, Moria Casán copó los titulares de la televisión argentina. La conductora de Incorrectas fue detenida en Paraguay por tráfico de drogas. Mientras viajaba al país vecino por el juicio por un robo de una joya, la policía le encontró 1,6 gramos de cocaína entre sus pertenencias. Como defensa, Moria Casán alegó que manejaba una adicción, lo que la salvó de pasar más tiempo presa.

Moria Casán reveló que, a pesar de haber estado presa solo una semana, esta fue una experiencia “fabulosa” en la que probó su resiliencia. En diálogo con Paparazzi, la One contó su vivencia, y lejos de catalogarla como la peor de su vida, aseguró: “Estar presa fue una experiencia más y hasta te diría que fue la más cómoda“.

Así lo explicó la diva: “Porque por un tiempo nadie me pidió nada, si yo soy un cajero con tetas. Todos me mimaban, yo sabía que no había hecho nada“. La ex vedette había alegado que los 1,6 gramos de cocaína que le habían encontrado eran para su consumo personal; y tras probarse su adicción, quedó en libertad.

Después siguió diciendo: “No estuve en celda, estuve cómoda. Eso fue #meimpresionamifama. Fue porque soy Moria Casán. No me gusta hablar de mí en tercera persona, pero fue eso. Una experiencia fabulosa que muestra una vez más mi resiliencia“, dijo. Ahora Moria Casán se encuentra, no presa, pero aislada, al igual que la mayoría de la población.

Hace unos días, el gobierno porteño anunció una nueva medida contra el coronavirus. Los mayores de 70 años tendrán que pedir una autorización especial para circular por la ciudad. Esta noticia sacudió a varios intelectuales y celebridades del mundo del espectáculo, que se manifestaron en contra de la medida. Entre ellos estuvo Moria. “Horacito Larreta, ¿puedo salir? ¿Si voy a tu oficina me das un subsidio para que me pueda vestir? Más respeto que puedo ser tu madre“, dijo la One. Podés leer más en esta nota.