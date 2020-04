Oriana Sabatini festejó sus 24 años desde el aislamiento

Ayer, 19 de abril, Oriana Sabatini festejó sus 24 años. La cantante está en Italia, uno de los países más afectados por la pandemia. Se encuentra junto a su novio, Paulo Dybala, con quien convive hace meses en Europa. Oriana y el futbolista dieron positivo por coronavirus y se están recuperando de la enfermedad. ¿Cómo pasó su cumpleaños la cantante?

El cumpleaños de Oriana Sabatini en cuarentena

Así lo contó Oriana: “Hoy cumplí 24 años de una manera rarísima. ¿Seria irónico decir que es uno de los cumpleaños donde sentí el amor más de cerca, a pesar de que estemos todos lejos? Quizás es porque hoy estamos valorando todo desde otro lugar. Gracias mi amor por todo lo que hiciste hoy y gracias a todos por sus lindos mensajitos“, escribió.

La cantante recibió el cariño de miles de fans, amigos y familia. “Te amooooooo feliz cumple“, le escribió su hermana, Tiziana Sabatini. “Feliz cumpleaños bellezor cósmico“; “Te mereces todas las llamadas de Zoom y FaceTime del mundo. ¡Que disfrutes mucho tu día y bendiciones siempre!“; agregaron amigos y familia.

A Oriana la felicitaron a través de una videollamada masiva. Varios de sus amigos le desearon un feliz cumpleaños desde Argentina. Su familia también estuvo presente. “¡Mi pequeña Ori! Qué emoción este día cuando por primera vez te miré… Me enamoré al instante… Cuántos miedos, cuántas preguntas… ¿Seré buena mamá? ¿Podré cuidarte? ¿Protegerte?“, le dijo su mamá, Catherine Fulop.

“Tan chiquita toda, tan frágil y a la vez tan fuerte, fui aprendiendo en el camino, me enseñaste a superar mis miedos y descubrir mis fortalezas y hoy me sigues enseñando a ser mejor persona, mejor mamá. Gracias por ser la hija maravillosa que eres. No me voy a cansar de desear que ¡siempre seas muy feliz! Te amo Ori. Dios te bendiga hoy y siempre“. Para saber más sobre la cantante, te recomendamos esta nota anterior.