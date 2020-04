“¡Yo no soy esa mujer!” Paulina Rubio reaccionó al video viral que la hizo tendencia

Paulina Rubio fue tendencia en las redes sociales por un video que se hizo viral. La cantante hizo una transmisión en vivo que preocupó a sus seguidores de Instagram. Se olvidaba sus canciones y se veía algo desorientada mientras hablaba, lo que llevó a sus fans a concluir que estaba bajo el efecto de drogas. Paulina reaccionó a todos estos comentarios.

El objetivo de este vivo era apoyar el concierto virtual “One World: Together at Home” que se realizó el pasado sábado 18 de abril. Este buscaba recaudar fondos para los trabajadores de la salud que se pusieron al servicio de la lucha contra el coronavirus en el mundo. Paulina era una de las cantantes que se uniría a la transmisión a través de sus redes.

El video viral empezaba con Paulina diciendo: “Yo me uno a esta causa, yo me quedo en causa…“. Y a esto le seguían varias frases sin sentido: “Help coronavirus, muy contenta, emocionada, todo esto es nuevo para todos nosotros“. Después de mandarle saludos a Thalía, su “compañera de toda la vida”, según dijo, los usuarios estallaron.

paulina rubio: le mando un beso a mi amiga thalía nosequé



En Twitter la cantante recibió todo tipo de comentarios y memes, aludiendo a un posible abuso de drogas. “Hoy Paulina Rubio nos ha enseñado cómo drogarse en vivo y que se note mucho“; “Le hacen ahora un test a Paulina Rubio y da positivo en todo menos en coronavirus“; “No penséis mal, el polvo blanco de los 70’s al que es adicta Paulina Rubio es azúcar“, decían. Así que la cantante se vio obligada a responder.

¿Qué dijo Paulina Rubio?

Paulina compartió algunas entrevistas viejas en sus historias. Decía: “Mi abuela ha dicho siempre y siempre decía que la gente va a hablar de ti y que mejor que lo hagan a que te ignoren“. Después decía sobre los “haters”: “Muchas veces ellos están esperando tu reacción y yo trato de no darle energía a cosas negativas“. La mexicana se lo tomó con humor. Más tarde subió un video reaccionando al vivo anterior, mientras cantaba “Yo no soy esa mujer“.