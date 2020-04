Julieta Díaz se paró por las familias monoparentales en cuarentena: “Contemplar estas situaciones y no acosar…”

Julieta Díaz subió un video para alertar a sus seguidores de las medidas que está tomando la policía en cuanto a las familias monoparentales, es decir, madres solteras y padres solteros. En el video que compartió en su cuenta de Instagram se puede ver a la politóloga Gabriela Arrastua siendo detenida después de haber salido de su casa con su hijo.

Se pensó que la mujer del video era Julieta Díaz pero ella lo desmintió. Arrastua fue detenida por haber salido de su casa con su perro y su bebé. Al ser madre soltera, la mujer no tenía donde dejar al niño, por lo que criticó fuertemente el accionar de la policía. La mujer documentó todo lo que pasaba y esto fue lo que Díaz compartió.

“Buenas noches, salí a sacar a mi perro con mi bebé porque soy madre soltera y acá está la policía parándome, diciéndome que no puedo salir con el menor a pesar de que las indicaciones dicen otra cosa. Estoy con barbijo como se puede ver“, explicó. “Saco a mi perro a la vuelta de mi domicilio, llegué hasta un pedacito de pasto donde mi perra pueda hacer pis y caca. Estoy volviendo a mi casa en menos de cinco minutos; sin embargo la policía me está pidiendo mis datos y me está haciendo verificar no sé qué“.

Y por último cerró diciendo: “Bueno, así estamos la familias monoparentales en este momento. No nos dejan entrar al supermercado, nos para la policía, nos putea la gente. Bastante más difícil de lo que pensábamos, ¿no?“, dijo la politóloga. Julieta Díaz compartió el video y agregó: “Sería bueno contemplar estas situaciones y no acosar o entorpecer la ya tan difícil situación en la que estamos. Abrazo a Cabré“.

Familias monoparentales: Sacaron a Nicolás Cabré de un supermercado por estar con su hija

Esta última dedicatoria se refiere al actor Nicolás Cabré, que hace unos días fue echado de un supermercado por haber entrado al local con su hija, Rufina. Él y la madre de la niña, la China Suárez, están separados. El actor, que vive solo, no tenía con quién dejar a su hija. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.