La curiosa anécdota de Moria Casán con una bruja: “Me advirtió todo lo que me pasó…”

Moria Casán está resguardada en su hogar después de que se declarara la cuarentena obligatoria en el país. La One decidió suspender “Incorrectas” por tiempo indefinido. Es que la conductora está en el grupo de riesgo del coronavirus y prefirió no arriesgarse. En una entrevista con Paparazzi, Moria Casán reveló una curiosa anécdota de su pasado.

Aunque se mantiene alejada de la televisión, la diva no pierde el tiempo para generar polémica con sus filosos tweets o sorprender con sus hilarantes historias. Esta vez, la One reveló detalles desconocidos de su infancia. A sus 12 años, la conductora ya sabía lo que le deparaba el destino y que sería una de las mujeres más famosas del país.

Le preguntaron qué soñaba cuando era adolescente, a lo que ella respondió: “La Moria adolescente con lo único que soñaba era con ser independiente. A los 12 años puse una academia de baile en el garaje de casa. Solo quería mi propia construcción psíquica“, contó la conductora. Y después reveló una historia que llamó la atención.

Moria Casán fue a ver a una bruja cuando era apenas una adolescente. La adivina le reveló todo lo que le sucedería en su futuro. Y al parecer, acertó. “Una vez acompañé a una amiga que quería conquistar a un hombre y le fue a pedir ayuda a una bruja. La bruja me dijo ‘vos quedate’ y me advirtió todo lo que me pasó después. Hasta que iba a ser una de las mujeres más famosas de la argentina“, dijo.

Por otro lado, la One se encuentra recluida en su casa, al igual que la mayor parte de la población. Hace unos días, el gobierno porteño anunció que los mayores de 70 años tendrán que pedir autorización para circular por la ciudad. Esto enloqueció a Moria, que disparó contra el jefe de gobierno porteño: “Horacito Larreta, ¿puedo salir? ¿Si voy a tu oficina me das un subsidio para que me pueda vestir? Más respeto que puedo ser tu madre“. Para saber más, te recomendamos esta nota anterior.