La defensa de Gastón Gaudio después de romper la cuarentena

El fin de semana pasado, Sebastián Ortega y Gastón Gaudio fueron sorprendidos por la policía rompiendo la cuarentena obligatoria. El productor y el ex tenista iban caminando por las calles de Recoleta alrededor de las 20:30 de la noche el domingo pasado, cuando los detuvo la policía. ¿Cuál fue su defensa?

Según informaron las fuerzas de seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ortega y Gaudio no habrían tenido ningún tipo de justificación. Incluso se dijo que intentaron “volver sobre sus pasos” cuando vieron a la policía. “No justificaron su permanencia, por lo que se le efectuó la notificación en la vía publica del articulo 205 C.P“.

Este artículo estipula que: “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia“. Pero Gastón Gaudio salió a hablar a los medios y esta fue su particular defensa.

“Yo estaba abajo de mi casa yendo al chino de la esquina. Ni siquiera pude caminar media cuadra que el policía me hizo subir a mi casa. Yo no sé nada, yo subí a mi casa. No sé si hizo el acta ni firmé nada“, dijo el ex tenista en un mensaje a Yanina Latorre. Entonces, ¿qué hacía Sebastián Ortega con él? “Vive al lado de casa. Ya te digo, todo lo que dicen es una pavada“, expresó el deportista.

Según su versión, simplemente iba a hacer compras y se chocó con el productor. El asunto quedará en manos del juzgado Nro. 12, a cargo del Dr. Rodolfo Canicoba Corral.