Matias Defederico le respondió a Cinthia Fernández

El futbolista hizo una publicación en sus historias de Instagram.

Luego de que Matías Defederico brindara declaraciones a favor de Martín Baclini, ex pareja de Cinthia Fernández, el delantero argentino posteo un mensaje contestándole a la actriz después de que Yanina Latorre dijera cuánto gana y paga por los alimentos para las hijas Charis, Bella y Francesca que tienen en común la modelo y el deportista.

Todo comenzó cuando hoy, lunes, Latorre manifestó en “Los Ángeles de la Mañana” cuánto cobra mensualmente el futbolista. “Gana 120 lucas y le pasa 60 a Cinthia, la mitad”. Ante el asombro de Cinthia, La panelista dijo que la información la había obtenido de “un representante de jugadores” cuyo nombre no hizo público.

Además agregó: “Me molesta que diga que gasto de más. Que gana diez y quiero gastar cincuenta. Yo tengo una casa con tres chicas y elijo mandarlas a un colegio privado que nadie me puede juzgar por eso. El colegio no es carísimo. Es el segundo más barato de la zona. Quiero aclarar eso. Voy al supermercado y en mi vida no tengo lujos”.

Defederico, publicó un posteo en Instagram. “Lo bueno de hablar de números en televisión, es que al menos reconoció que pago. Te olvidaste de contarle a Yanina que el acuerdo alimentario de nuestras hijas se compone de una parte en efectivo y otra en especie? o debería volver planchar los recibos nuevamente?”, escribió Matías.

Lejos de que la polémica se termine ahí, todo continuó en las redes sociales donde los usuarios no perdonaron los comentarios de Cinthia Fernández, “¿Cómo a Cinthia Fernández no le alcanzan 60 mil si vive de puro canje?”,

“Es increíble que no le alcancen 60 lucas, yo hago de todo con esa plata”, escribieron algunos usuarios.