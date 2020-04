“Me estás desautorizando…” Mica Viciconte y su pelea con Fabián Cubero

Mica Viciconte y Fabián Cubero están pasando la cuarentena juntos. La pareja se ganó nuevos seguidores después de sus divertidos videos en Instagram. Mica Viciconte dio una entrevista para El Trece y reveló el detrás de escena de sus videos. A pesar de lo que se ve, Mica y Fabián tienen alguna pelea de vez en cuando. Así lo explicó la bailarina.

“Por supuesto que nos peleamos, obvio. El otro día, que todavía no lo subimos, hicimos un juego que era sencillo, pero que era un chino explicarlo. Tiene que ser conciso, corto, fácil para el que lo escucha. Se armó un quilombo, me sentía en ‘Combate’, discutiendo un punto a morir“, comentó la panelista. Es que, según dice, Cubero es tan competitivo como ella.

“Él es igual de calentón que yo, así que terminamos haciendo una nueva regla y un nuevo juego”, contó Mica. “Generalmente pido yo perdón primero. Pero como nunca me equivoco, no pido nunca“, dijo entre risas. Pero detrás de las risas, Mica y Fabián tienen peleas “serias”. Mica contó cómo fue la primera vez que discutieron al punto de decir “no te aguanto más”.

Mica ya reconoció que tiene una obsesión con el orden y la limpieza, lo que empezó la pelea con Fabián. “Una sola vez nos peleamos así, fue una boludez terrible. Mi perra siempre hace pis en el balcón, pero se le ocurrió hacer adentro. Y no hay cosa que me moleste más que la perra me haga pis adentro. Entonces, obviamente la reté a la perra, la perra dijo ‘Me está retando mamá, me voy con papá’“.

Y siguió: “Fue con Fabián y él la agarró y la acarició como que ‘pobrecita, hizo pis, no, chiquitita’. Me volví loca y le dije ‘Si yo a la perra la estoy retando y le estoy diciendo que no se hace eso, y vos vas y la acariciás, entonces, quieras o no, me estás desautorizando lo que yo estoy diciendo’. Así que la perra durmió afuera y todos con una cara de traste. Me transformé“, comentó la bailarina. Para saber más sobre la pareja, te recomendamos esta nota anterior.