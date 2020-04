Nico Occhiato vivió un momento incómodo

Guido Kaczka indagó sobre su vida amorosa sin Flor Vigna.

Luego de que días atrás Nico Occhiato participó desde su casa en el Verdadero o Falso de Bienvenidos a bordo, el locutor de radio fue invitado al programa. Antes de probar suerte sacando un lingote, Guido Kaczka lo incomodó con preguntas sobre su vida amorosa tras la separación de Flor Vigna.

El presentador de televisión afirmó: “Está en pareja Nico Occhiato, está de novio”, ante la sorpresa del influencer. Luego de lograr extraer el lingote plateado y contando con tiempo de sobra, el participante se puso a la defensiva: “No, no estoy en pareja. Vos tirás así nomás”, dijo Nico con una sonrisa que lo delataba.

“Bueno, pero estuviste en pareja”, insistió Kaczka. “Todos estuvimos”, respondió Nico, tratando de concentrarse en la prueba. “¿Desde Flor Vigna que no estás en pareja y no besaste?”, volvió a insistir el locutor de radio argentino y otra vez chocó con la pared. “No, no estuve en pareja”, dijo Occhiato.

El productor, sin quedarse atrás, rápidamente consultó: “¿Pero cuándo te separaste de Flor Vigna? ¿Un año y medio? ¿Y hace un año y medio que no besás?”. Las insistentes preguntas de Guido hicieron que su compañero se incomodara, a lo que respondió: “Y… algún beso di”, con una sonrisa que mezclaba complicidad con vergüenza.

Recordemos que a comienzos de este año, se conoció la noticia de que Vigna y Occhiato se estaban viendo a escondidas. La bailarina decidió confesar que no estaban de novios pero que sí estaban teniendo un vínculo abierto donde cada uno podía hacer lo que quería. Días después se supo que ella estaba conociendo a Dante Spineta.