Nicolás Trotta pidió no “sobrecargar” a los alumnos con trabajos

En Argentina, hace más de un mes que los jóvenes no van a la escuela. Esto se debe a que el Ministerio de Educación decidió suspender las clases por la pandemia del coronavirus. Para que los alumnos no pierdan el ritmo, se decidió que el ciclo lectivo continúe por otros medios, como el internet. Este martes, el ministro, Nicolás Trotta, pidió que los docentes no “sobrecarguen a los chicos con tareas”.

El Intransigente informó que siguiendo esa línea aseguró que en lo que respecta al ámbito educativo, el COVID- 19 implica un “desafío” tanto para las familias como para los chicos y añadió que ambas partes representan los dos pilares más importantes de la educación. En relación admitió que si bien el colegio es una institución “irremplazable”, él y sus funcionarios están intentando restablecer el vínculo entre el maestro y el alumno.

Afirmó que la situación actual, generada por esta enfermedad, demanda que todos los dirigentes dejen de lado sus diferencias partidarias y políticas y apuesten por el trabajo en conjunto. Destacó que es algo que se está logrando llevar a cabo en los distintos poderes del Estado con la excepción de algunos municipios. Subrayó que la labor en equipo es una acción que se está dando no solo en la Argentina sino también en otros países del mundo.

¿Cuándo volverán las clases?

El miembro del gabinete nacional dijo que aún no sabe cuando podrá reanudarse el ciclo lectivo. Solo manifestó que todavía falta para que eso suceda y que por el momento, no cuenta con ninguna certeza. En ese sentido replicó lo dicho por Alberto Fernández y afirmó que las clases se retomarán cuando no exista ningún riesgo para los alumnos.

Explicó que si bien el virus no afecta a los más chicos si puede “complicar” la salud del resto de los familiares y en especial la de los adultos mayores. Es por eso, que continuarán manteniendo el mismo esquema que vienen implementando en la actualidad. Por último, se pronunció acerca de aquellos hogares que no tienen o que les es muy complejo acceder a la tecnología. En ese sentido, Trotta, aseveró que “todo el esfuerzo” del Ministerio tiene como fin asistir a los sectores más vulnerables.