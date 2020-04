Nicole Neumann rescató a tres cerditas en medio de la pandemia

Nicole Neumann, que ya aseguró ser amante de los animales, contó que rescató tres cerditas, que ahora tiene bajo su cuidado. En una charla con “Nosotros a la Mañana“, la panelista le confesó al Pollo Álvarez que tenía varias mascotas en su casa, después de que el conductor le preguntara por la gatita que acariciaba. La modelo tiene tres gatos, seis perros y una tortuga. Y a esta familia se sumaron tres nuevos integrantes.

“Durante esta pandemia rescate tres cerditas, las llevaron directamente al campo“, comentó Nicole. “Pará, pará que estas cosas me emocionan“, le respondió el conductor. “¿Dónde las rescataste a las cerditas?“. Así Nicole contó que en realidad quienes salvaron a las cerditas fueron unas chicas que trabajan en una fundación que rescata a perros.

“Las rescataron unas chicas que trabajan en una fundación de perros y me pidieron ayuda. Me pidieron por favor, ‘sabemos que tenés lugar, no tenemos dónde tenerlas’, y me las llevaron directo a la chacra. Así que tenemos adoptadas nuevas“, comentó. Y después aprovechó para comentar: “También tenemos cachorros en adopción, los tengo en tránsito. Así que el que quiera adoptar por favor me manda un mensaje por privado“, dijo.

Nicole Neumann abrió el debate: “Si no comiéramos animales no habría pandemia“

Esta postura de defender los derechos de los animales le está costando varias amistades a la modelo. Esta semana, Nicole fue muy criticada por una tapa que hizo para la revista “Caras”. El título de la nota decía: “Si no comiéramos animales no habría pandemia“. La primera en atacarla fue Yanina Latorre, que la insultó de arriba a abajo en sus vivos de Instagram.

Después se sumó Vero Lozano, que la acusó de “imponer” lo que pensaba. También la criticó su compañera de panel, Andrea Campbell. La panelista disparó contra un dicho muy polémico de la modelo. Había asegurado que el consumo de carne estaba relacionado con el cáncer de colon y Campbell, cuyo padre murió de cáncer, no lo toleró. Para saber más, te recomendamos esta nota anterior.