“No está tan equivocada…” Fede Bal bancó a Nicole Neumann en sus polémicas declaraciones

Nicole Neumann ha estado en el centro de la polémica las últimas semanas. La modelo es vegana, algo que sus compañeros de panel le cuestionan mucho. Esta vez, a través de una videollamada con “Nosotros a la Mañana”, Nicole tiró un dato importante sobre el consumo de carne y su relación con las enfermedades, algo que le llamó la atención a Fede Bal.

“Hay estudios científicos, y no realizados por nutricionistas veganos, que dicen que el consumir carne genera un alto porcentaje en la tendencia al cáncer de colon, por ejemplo“, había dicho la panelista. Este tema sacudió a sus compañeros. Es que hace un mes, Fede Bal, otra celebridad del medio, contó que tenía cáncer de colon.

El Pollo Álvarez fue el primero en responder: “¿Sabés lo que pasa? Cuando uno se sube a una causa, sea cual sea, definitivamente hay un montón de gente que piensa de otra manera y tiene que ver con no obligar a nadie a que haga lo otro. Somos un país carnívoro, yo soy carnívoro y no me parece que esté bien o mal. Pero si a mí me decís ‘no comas carne por un estudio científico’ me cuesta verlo

A esto, Nicole respondió diciendo: “Acá nadie está obligando a nada a nadie“. Horas más tarde, los dichos de Nicole se viralizaron y llegaron hasta los oídos de Fede Bal. El actor replicó una captura donde un usuario se burlaba de los dichos de la modelo. “Basta Nicole“, decía. Pero el actor, para la sorpresa de sus seguidores, se puso de su lado.

En esta declaración la banco eh. Ojo. Vengo viendo y leyendo mucho del tema, y no está tan equivocada. https://t.co/55kfLmJN3o — Federico Bal (@balfederico) April 21, 2020

“En esta declaración la banco, eh. Ojo. Vengo viendo y leyendo mucho del tema, y no está tan equivocada“, escribió Bal. Es que él mismo se hizo vegano por recomendación de sus médicos después de haber recibido el diagnóstico. No come carne, lácteos, ni consume alcohol, tampoco alimentos procesados. Además solo ingiere verduras orgánicas. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.