“No hay que ser tan contundente…” Andrea Campbell contra los dichos de Nicole Neumann y el cáncer

Nicole Neumann generó polémica a partir de una tapa en la revista “Caras“. La modelo decía: “Si no comiéramos animales no habría pandemia“. A esta sentencia le siguieron miles de comentarios negativos, algunos bastante violentos, contra la panelista. Pero fue por más. Nicole comentó que el consumo de carne generaba una tendencia al cáncer de colon, lo que llegó a oídos de Andrea Campbell que se sumó al debate.

“Yo no descalifico a la gente que come carne ni mucho menos, pero sí, leí esto, de hecho subí información esta mañana a mis historias que corroboran estudios de epidemiólogos que avalan lo que digo yo sobre la carne, y relacionado con el cáncer y todo eso, no es algo que me invente yo. Entonces no es ‘basta Nicole‘”, dijo la modelo, refiriéndose a las burlas que recibió en las redes.

Andrea Campbell tiene una historia con este tema del cáncer y no le gustó para nada lo que dijo Nicole: “Una pequeña aclaración por el tema del cáncer porque mi papá murió de cáncer, y cáncer no es cáncer así que a cualquiera puede agarrarle, estás predispuesto genéticamente a que te agarre cáncer en cualquier parte del cuerpo y probablemente tengas que tener en cuenta tus antecedentes familiares para saber qué proclividad tenés a que te agarre cáncer en determinados lugares“.

Y siguió: “No a cualquiera le puede agarrar cáncer de colon, ¿entendés?, tiene que ver con la predisposición genética. Entonces, me parece que no hay que ser tan contundente. Desconozco casos sin antecedentes, pero tal vez vos los conozcas y nos puedas informar. Tal vez vos tengas un relevamiento de campo y es interesante escucharte“, siguió irónicamente.

A esto Nicole le respondió. “Sí, leo mucho desde que me convertí al vegetarianismo, al veganismo. La verdad es que leo mucho sobre todo eso. Yo lo empecé a hacer por el amor a los animales, es así, simple y llano, amo a los animales, no voy a meterme más en esta situación del abuso de los animales en vano“. Para saber más sobre el debate, te recomendamos la siguiente nota.