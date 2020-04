Pablo Yedlin y un fuerte descargo contra “la antipolítica”

El Diputado Nacional por Tucumán, Pablo Yedlin, realizó un fuerte descargo en Twitter contra “La antipolítica”. Así se está definiendo a sectores que exigen sesiones presenciales del Congreso. Espacios políticos opositores dan a endenter que el Congreso se encuentra fuera de servicio y el Gobierno Nacional opera sin ningún control.

Pablo Yedlin asegura que el Congreso continúa trabajando y que las distintas comisiones no detuvieron sus reuniones. El funcionario asegura que varios Ministros han rendido cuentas ante los Diputados. “Es inédita la cantidad de Ministros y funcionarios que informan lo que se hace desde el Poder Ejecutivo” aseguró.

La aclaración de Yedlin afirmando que el Congreso sigue funcionando no fue lo único que expuso. El tucumano agregó los motivos por los cuáles hoy no es factible realizar una sesión presencial en Capital Federal. Teniendo en cuenta que los diputados son representantes de las provincias y en plena cuarentena el traslado y alojamiento puede ser un problema.

“Es sorprendente ver que algunos no saben que en Argentina no se puede viajar” sentenció Yedlin. Y su descargo continuó “O no saben que hay diputados que vivimos fuera de la Gral. Paz”. Esto último deja entrever o interpretar un posible centralismo presente hace décadas en Argentina.

Para los que piden una sesión presencial, deben saber que esto requeriría que los diputados viajen a CABA. Es sorprendente ver que algunos no saben que en Argentina no se puede viajar, o no saben que hay diputados que vivimos fuera de la Gral. Paz.



Yedlin explica que el aislamiento tiene un impacto directo sobre una posible sesión. No hay vuelos comerciales para que todos se trasladen a Capital Federal, tampoco hay hoteles abiertos para recibirlos. Aun no se han están listos los procedimientos sanitarios para realizar una sesión presencial. El diputado se suma a quienes califican como “la antipolítica” a grupos que exigen sesiones presenciales del Congreso.